Deißlingen Der Sonne entgegen

Zudem gab es viele Gedichte zu hören, die fast alle mit dem Morgenerwachen zu hatten. Bürgermeister Ralf Ulbrich war dabei mit "Achte gut auf diesen Tag". Das Multitalent Ulbrich ging zudem unter die Sänger. Mit Manfred Sorg wurden so bekannte Lieder wie "Morning Of My Life" von den Bee Gees und "Wer nur den lieben langen Tag" aus dem Liederbuch des Bundes Neudeutschland vorgetragen. Eines der vielen Lieder der arbeitenden Jugend aus dem Jahr 1956.

Wolfgang Dongus trug Gedichte von Mörike und Fontane vor. Bernd Wagner hatte sogar selbst ein Gedicht geschrieben mit dem Titel "Ode an den Morgen". Sinnigerweise war es das Lied "Sunrise", das "Projekt 5" kurz vor dem Sonnenaufgang sang.

Mit Macht drückte dann die Sonne hervor. Sie ließ alles im goldenen Licht glänzen. Dieses Schauspiel war atemberaubend, eine erhabene Stille trat ein. Nur die Klänge eines syrischen Saiteninstruments waren zu hören. Alhali, der aus seiner Heimat, dem syrischen Aleppo, nach Deißlingen geflüchtet war, ließ die Melodien seiner Heimat erklingen.

Nach ein paar Minuten überstrahlte die Sonne alles. Doch damit war das Programm noch nicht zu Ende. Weitere Künstler, Dichter und Sänger warteten darauf, ihr Können einzubringen. An Harald Efinger ist zum Beispiel ein Comedian verloren gegangen. Mit seinen Gedanken zum Turm zauberte er ein Lachen auf die Gesichter. Umgeschrieben wurde kurzerhand das Lied "Sweet Home Alabama". Jetzt heißt es, wie von Manfred Sorg vorgetragen, "Sweet Alb Panorama".

Thomas Zihsler und Steff Hengstler ließen Heinz Erhard zu Wort kommen und Eberhard Sinner trug ein Gedicht von Jean Paul vor. Maria und Ludwig Keßler gingen weit zurück: Sie rezitierten auf Mittelhochdeutsch das Tagelied des Minnesängers Dietmar von Aist. Natürlich übersetzten die beiden es noch in die heutige Sprache.

Bevor der Sonntagmorgen zu Ende ging, wurde noch gemeinsam gefrühstückt. Die Gemeinde hatte Hefezopf spendiert. Kaffee, Tee und andere Getränke hatten die Frühaufsteher aus Deißlingen und Lauffen mitgebracht. Man darf jetzt schon gespannt sein, was "KuKus" und "Natur: Kultur" als Nächstes planen.