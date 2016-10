Deißlingen Der Griff ins Fondsvermögen für große Aufgaben

Deißlingen. Das dritte Jahr in Folge steht das Projekt "Skater-Park" auf dem ohne Haushaltsbeschluss als eher unverbindlich anzusehenden Investitionsplan der Gemeinde. Vier Skater propagierten in der Verwaltungsausschusssitzung am Dienstag als Gäste das Vorhaben mit Nachdruck. Um ihrem Hobby nachzukommen, müssten sie oft weit fahren – etwa nach Tuttlingen. Das koste viel Geld und Zeit. Man sei bereit, beim Bau einer Anlage selbst mit Hand anzulegen. Schätzungen belaufen sich auf 30 000 Euro für einen Park im Deißlinger Sportgebiet Fürsten. Der Platz soll eine Größe von mindestens 25 mal zwölf Meter haben (300 bis 400 Quadratmeter). Ein ehemaliger Skater-Platz fiel vor etwa sieben Jahren dem Bau der Volksbank- Sporthalle zum Opfer. Wolfgang Dongus (SPD) befürwortet das Vorhaben mit den Worten, das Gelände sei ja auch für die Lauffener Interessierten gut erreichbar. Er trifft damit ziemlich genau auch die Einschätzung von Bernd Krause (CDU).

Bürgermeister Ralf Ulbrich verwies auf das Bemühen, durch Zuschüsse die Finanzierung für die Gemeinde günstiger zu gestalten. Auch würden die Jugendlichen mit ins Boot genommen. Diese sollten dafür sorgen, dass der Platz sauber bleibt.

Gemeindepfleger Daniel Bayer verwies beim Investitionsplan für die kommenden Jahre darauf, dass der finanzielle Gestaltungsspielraum aufgrund steigender Personalaufwendungen und erhöhter Abschreibungen wegen der Folgekosten aus Investitionen nicht gerade größer werde. Die Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt werde zur Finanzierung der Investitionen nicht ausreichen. Es sei davon auszugehen, dass die Fondsanlage verstärkt zur Finanzierung einbezogen werden müsse. Mit Verpflichtungsermächtigungen wolle man das künftige Investitionsprogramm im Auge behalten. So auch bei der Baugrundsanierung der Ortsmitte Deißlingen, wofür 1,1 Millionen Euro veranschlagt sind. Für 2017 werden dafür 600 000 Euro in den Haushalt eingestellt, dazu kommt dann eben noch eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 in Höhe von 500 000 Euro, damit nahtlos weitergemacht werden kann.