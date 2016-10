Man kann es getrost eine "Tradition" nennen, das Schlachtfest der Feuerwehr Deißlingen. Bereits seit 1993 veranstalten die Deißlinger und Lauffener Floriansjünger ihre Feuerwehrkirbe. Verantwortlich für die Küche zeichnete auch dieses Jahr wieder Christian Strohm. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatte das Küchenteam alle Hände voll zu tun. Es hat sich auch herumgesprochen, dass es bei der Deißlinger Wehr ein Sauerkraut gibt, das Seinesgleichen sucht. So war es auch am Sonntag kein Wunder, dass das katholische Gemeindezentrum dicht an dicht besetzt war. Alle ließen sich die Schlachtplatten, Kesselfleisch oder Bratwürste mit Sauerkraut munden. Der Musikverein Deißlingen unter der Leitung von Florian Billerbeck spielte für die zahlreichen Besucher auf. Auch die Jugendfeuerwehr war dabei. Das Glücksrad drehte sich fast ohne Unterbrechung und so mancher "Glückpilz" konnte ein Vesper in Form eines Schinkenspecks mitnehmen. Die "Jungen" präsentierten im Foyer eine kleine Fotoausstellung und im Freien übten die Kinder "Zielspritzen". Foto: Reinhardt