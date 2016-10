Deißlingen Deißlinger träumt vom großen Geld

Deißlingen. Die Premiere fand vor vollem Haus statt, und die Deißlinger Laienschauspieler liefen zu Höchstform auf. Sein Debüt gab Joachim Basler, der erst vor Kurzem zum Ensemble gestoßen war. Um es vorweg zu nehmen: Lampenfieber war dem jungen Mimen nicht anzumerken.

In dem Stück geht es um Alfons Riebele (Uwe Günter). Dieser ist ein Mann, der nicht gern arbeitet, aber das Leben liebt. Eines Morgens, seine Frau Waltraud ist noch verreist, findet er nach durchzechter Nacht in seinem Wohnzimmer einen Koffer voller Geld. Wie kommt das Geld dahin? Egal, Alfons will es in jedem Fall behalten. Er macht auch gleich Pläne: "Da kauf i mir an Rasemäher der vu alloa lauft, und i hock uffs Sofa und guck zua."

Auch gutes Essen schwebt Alfons im Sinn. Ein Zwiebelrostbraten muss es sein im Staatsbahnhof. "Dann kauf i mir no an Quirlpool, no gucka mr wer mehr blubbert." Doch alles kommt anders als er denkt. Schnell ist klar: Das Geld stammt aus einem Banküberfall. Sein Freund Bertram Bertsche (Christian Liebermann) ist der Übeltäter. Bertram hatte seine Beute jedoch verloren, und Alfons fand den Koffer und nahm ihn mit.