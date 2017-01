Sie sind wieder unterwegs: Die Deißlinger Sternsinger wurden von Pfarrer Edwin Stier gesegnet und ausgesandt. "Ich freue mich riesig, dass Ihr mitmacht", betonte der Pfarrer, und dass die Sternsinger sich die Bewahrung der Schöpfung auf ihre Fahnen geschrieben hätten. So erklärte er den Kindern und Jugendlichen, dass ein Kind im diesjährigen Schwerpunktland Kenia gerade einmal sechs Liter Wasser am Tag zur Verfügung habe und dieses in Kanistern von weither transportiert werden müsse. "Dabei sind sie dort nicht mitverantwortlich für den Klimawandel." Hingegen verbrauchten die Menschen in Deutschland 130 Liter täglich. Die Sternsinger setzten sich für mehr Gerechtigkeit ein, ihr gesammeltes Geld gehe unter anderem auch an Projekte für Straßenkinder in der Ukraine, unterstütze Kindersoldaten, um sie in ihre Familien zu integrieren und helfe syrischen Flüchtlingskindern. "Alle Menschen sind ausgewählt, Gottes Kinder zu sein", so Pfarrer Stier mit Blick auf die Krippe, vor der sich die Sternsinger in der Lauren­tiuskirche versammelten. Foto: Reinhardt