Deißlingen Daumen raushalten war einmal

Während manche Bänke bereits stehen, werden in den kommenden Tagen weitere Mitfahrbänkle an den Ortsdurchfahrtstraßen aufgestellt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Deißlingen. Weitere Gemeinden der Landkreise Rottweil und Tuttlingen spielen mit dem Gedanken, dieses Konzept zu übernehmen. In Zimmern-Stetten wird diese Absicht ebenfalls diskutiert.

Einfache Regeln

Die Regeln für die Nutzung des Mitfahrbänkles sind einfach. Es steht jedem Fahrer frei, ob am Mitfahrbänkle angehalten wird. Das Gleiche gilt für die potenziellen Mitfahrer. Die Autofahrer werden allerdings gebeten, keine Kinder unter 14 Jahren einsteigen zu lassen, heißt es weiter. Abgesichert sind die Mitfahrer über die KfZ-Haftpflichtversicherung des Fahrers. Die Gemeinden übernehmen keine Haftung. Für die praktische Umsetzung des Projekts hat die Zimmerei Haller aus Aldingen ein Mitfahrbänkle entworfen, das als Unikat einen Wiedererkennungseffekt in der Region haben soll, wird in der Mitteilung erklärt. So erhoffen sich die Gemeinden der Nachhaltigkeitsregion Fünf G, Aldingen, Denkingen, Frittlingen, Deißlingen und Wellendingen, dass die Idee des Mitfahrbänkles angenommen wird und weitere Verbreitung findet. Bekannt gemacht wird die Aktion durch einen Flyer, der an alle Haushalte der beteiligten Gemeinden verteilt wird.