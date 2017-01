Deißlingen Das erste Mal einen Titel erwürfelt

Deißlingen. Eine vor 35 Jahren begonnene und liebgewonnene Tradition wurde bei der Feuerwehr Deißlingen fortgesetzt: würfeln, bis der Becher raucht. Neun Gruppen zu je vier Mann waren aktiv.

Dieses Mal fielen die Würfel nicht so rund. In der Vergangenheit war es keine Seltenheit, dass die Besten auf mehr als 2000 Punkte kamen. 2016 hatte der Beste 1648 Punkte. Es waren sieben Durchgänge mit jeweils 21 Würfelrunden zu spielen. Jede verlorene Runde wurde mit 0,10 Euro bestraft. Insgesamt kamen 54 Neujahrs-Brezeln an den Mann.

Die Sieger: Brezelkönig mit 1648 Punkten wurde Walter Riedlinger, der zum ersten Mal den Titel holte. Knapp hinter Riedlinger lag Sven ­Ritzel mit 1625 Punkten. Nur drei Punkte hinter Ritzel holte sich Wolfgang Bertsch mit 1622 Punkten den dritten Rang. Mit den besten Wünschen für das neue Jahr verabschiedete Kommandant Klaus Zisterer seine Mannen. Am Donnerstag findet die alljährliche Winterwanderung der Deißlinger Wehr statt.