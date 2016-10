Deißlingen Da pocht das Herz von Blasmusikfreunden

Aus vielen Orten in der näheren und weiteren Umgebung waren blasmusikbegeisterte Zuhörer gekommen, um das bekannte Ensemble zu erleben.

Blasmusik in Spitzenqualität zauberte die Formation dann auch bei ihrem Auftritt in der Lauffener Halle auf die Bühne. Zehn Musiker und ein Schlagzeuger, von denen sich jeder zu den Besten seines Fachs zählen kann, sorgten für super Stimmung, das sich auch in lang anhaltendem rhythmischen Klatschen der Gäste äußerte. Mit wechselnden Musikstilen und einer Mixtur aus Klassik, Jazz und aktuellen Soundtracks boten die Vollblutmusiker eine grandiose Vorstellung.

Ebenfalls im Zeichen der Blasmusik stand der Sonntag der Lauffener Musikerkirbe. Zur Mittagszeit spielten die Musikerfreunde aus Bühlingen zur Unterhaltung auf. Zur Kaffeezeit gab es dann Blasmusik von der Ehrenmitgliederkapelle des gastgebenden Musikvereins Lauffen zu hören. Bei der Tombola gab es wiederum zahlreiche Preise zu gewinnen. In der Bastelecke konnten die Jüngsten Gäste ihr Geschick unter Beweis stellen. Zahlreiche Besucher ließen sich Schupfnudeln und Schlachtplatte schmecken.