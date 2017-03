Deißlingen Brückenbauer wichtig fürs Zusammenleben

Die Gruppe "Brückle" um Siegfried Hertkorn ist wohl zahlenmäßig am stärksten aufgestellt. Hier werden die Fahrdienste und Haus-und Krankenbesuche koordiniert. Beeindruckende Zahlen nannte Hertkorn in seinem Bericht. So seien für die Besuche zu Hause, Krankenhaus oder Rottenmünster von seinen Mitarbeiterinnen rund 1700 Stunden aufgewendet worden. Bei den Fahrdiensten schlagen 5141 Kilometer zu Buche. Mit fünf Leuten zählt ist die Gruppe Barrierefrei von Gunther Mayer eine kleinere, aber ebenfalls sehr wichtigen Einheit. Kassier Wilfried Matusza berichtete über eine leicht negative Kassenbilanz. Ohne viele großzügige Spenden von Deißlinger und Lauffener Bürgern wäre die Bilanz noch weiter ins Minus gerutscht.

"Brücklechef" Hertkorn nahm die Gelegenheit wahr, nach fünf Jahren Uschi Bäuerle, Irmgard Bucher, Rosa Deutschle, Heidelinde Hertkorn, Maria Kalbacher, Hermann Kaiser, Marianne Kern – sie führt auch die Wanderungen und Spaziergänge –, Cilli Krüger, Ursula Link, Rosi Maluck, Margarete Mayer, Eleni Sauter, Maren Schneider, Elisabeth Tedesco, Dora Tempel, Christa Trick, Karl Zaisser und Leni Kopp-Sülzle Danke zu sagen für ein tolles ehrenamtliches Engagement. Ursula Bäuerle (480 Kilometer), Maria Kalbacher (512) Karl Zaisser (810) Ulla Truckses (40), Rosa Deutschle (890) und Heidelinde Hertkorn mit sage und schreibe 2073 Kilometer machten beim Fahrdienst ordentlich Strecke. Alle Geehrten bekamen auch den Ansteckpin der Gemeinde Deißlingen überreicht.