Deißlingen Brand zerstört Wohnung in Mehrfamilienhaus

Mal wieder verhinderte ein Rauchmelder Schlimmeres. Im Deißlinger Ortsteil Lauffen hat es am Montagmorgen einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Brühlstraße gegeben. Ein Nachbar war aufgrund eines Rauchmelders auf den Brand aufmerksam geworden.

Zusammen mit einem Mitarbeiter eines Paketdienstes alarmierte er die Feuerwehr und sagte den Bewohnern Bescheid. Feuerwehrkräfte aus Deißlingen und Rottweil halfen, den Brand zu löschen.

Flammen schlugen zwar nicht aus dem Gebäude, aber aufgrund der starken Rauchentwicklung ist die Wohnung wohl komplett zerstört, so die Einschätzung vor Ort.