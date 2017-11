Deißlingen Bob Dylan hilft bei den ersten Hürden

Bürgermeister Ralf Ulbrich sicherte der neuen Schulleiterin volle Unterstützung seitens der Gemeinde zu. "Schule ist ein Ort der Begegnung, der Kultur, der Erziehung", hier werde der wertvollste Teil der Gemeinde nicht aufbewahrt, sondern entwickelt, das sei die Zukunft der Gemeinde. "Eines Tages wird vielleicht einer von euch hier oben als Bürgermeister stehen", so Ralf Ulbrich zu den Schülern.

Mit Blick auf die vergangenen und anstehenden Umbauarbeiten am Schulzentrum verglich Ulbrich die Aufgaben der Rektorin mit denen von Architekt, Handwerker und Bauleiter – und zwar alles gleichzeitig.

Geschenke und Glückwünsche gab es auch vom Schulförderverein, dem Elternbeirat und den Kollegen. Natürlich auch von den Schülern, die in einem lustigen Rap all die Dinge, die eine Rektorin so braucht, zusammentrugen: Müsliriegel, Gummibären, Taschentücher und Pflaster, Tipp-Ex, Kaffeetassen und Büroklammern, Entspannungsbad und Massageöl.

Ines Haßler selbst nahm sich ein Zitat von Bob Dylan vor: "You always got to be prepared, but you don’t know for what." Schon so manche Hürden habe sie in diesem Sinn bereits genommen, in den ersten Wochen ihrer Amtszeit: "Es gibt für alles Formulare, aber wo?". Dann sei eine Kollegin krank geworden, und die Kinder wollten wissen, warum es keinen Sportunterricht gibt, obwohl doch die Halle nun renoviert ist.

Ihre Ankündigung, dass es schon nächste Woche mit dem Sport wieder losgeht, löste bei den Schülern Jubel aus. "Was ist schon ein Leben ohne Überraschungen?", so Haßler. "Ich freue mich, mit euch allen die Zukunft der Aubert-Schule zu gestalten."