Deißlingen Blick in den Irrgarten einer schwäbischen Ehe

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Blasmusik mit dem Musikverein Deißlingen zur Mittagszeit und am Nachmittag mit der Ehrenmitgliederkapelle des Musikvereins Lauffen. Weiter gibt es eine Kinderbastelecke, eine große Tombola und die bekannten Musikerschlachtplatten mit Schupfnudeln.

Der Samstagabend gilt der Schwäbischen Mundart. Die "Kächeles" mit ihrem neuen Programm "Ja Schatzi" setzen auf umwerfende Situationskomik, unverfälschten Dialekt und die durchschlagende Wirkung ihrer beiden Figuren. Aus kleinen Anfängen gestartet, gehört das Duo nun seit einigen Jahren zur Spitze der Comedyszene. Sie gewähren einen tiefen Einblick in den Irrgarten einer schwäbischen Ehe. Die Besucher erwartet ein Abend der Extraklasse. Mit Ute Lan­denberger und Michael Willkommen, alias "die Kächeles", werden die Lachmuskeln strapaziert, und es bleibt kein Auge trocken. Zu ihrem elften abendfüllenden Programm muss sich der arme Eugen immer wieder von seiner Frau regelrecht überrumpeln lassen. Der unbändige feminine Drang nach Umtriebigkeit trifft auf ungebremste Gemütlichkeit. Zwei Schwaben, die nicht miteinander, aber auf gar keinen Fall ohne einander können. Man darf gespannt sein, auf welche Irrwege des schwäbischen Ehelebens sich die Kächeles begeben werden. Für Speis und Trank ist vor der Veranstaltung und in der Pause durch die Musiker des Musikvereins gesorgt. Beginn ist um 20 Uhr, Saalöffnung um 19 Uhr. Karten für den Mundartabend gibt es bei der Volksband Deißlingen und in der Filiale in Lauffen und unter www.musikverein-lauffen.de/shop oder an der Abendkasse für 14 Euro.