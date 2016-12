Deißlingen Bettinger-Fläche ideal für Gewerbe

Deißlingen (shr). So wurde im Rat beschlossen, den Sanierungsplan für das Rathaus auf den Weg zu bringen. Weiter wurden zwei Bauplätze wieder zurückgekauft. Eine Informationsfahrt nach Köln soll Einblick in eine Firma geben, die sich in Deißlingen ansiedeln möchte.

Auf der Tagesordnung des Gemeinderats stand auch die Änderung und Erweiterung des Industriegebiets "Bettinger-Straßenäcker" in Lauffen. Die gewerbliche Entwicklung im Bereich "Breite" in Deißlingen ist soweit fortgeschritten, dass in absehbarer Zeit keine gewerblichen Flächen mehr zur Verfügung stehen werden.

Die im Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Rottweil, zu der auch Deißlingen gehört, ist nur noch die Fläche "Bettinger-Straßenäcker-Erweiterung" als Gewerbefläche vorgesehen. Mit der nun vorliegenden neuen Planung kann die Gemeinde kurzfristig vier Hektar Gewerbe- und Industriefläche entwickeln. Für produzierendes Gewerbe sei es ein idealer Standort, meinte Bürgermeister Ralf Ulbrich, da die Verkehrsanbindung ideal sei. Wolfgang Dongus (SPD) wollte wissen, wie es mit den Ökopunkten- und dem Ökokonto aussehe. Das Naturschutzrecht sieht vor, dass Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen werden müssen.