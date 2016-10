Kreis Rottweil. Der Fahrer eines E-Klasse-Mercedes ist am Donnerstag zwischen 21.45 und 22.15 Uhr mit über 1,6 Promille von Deißlingen über die Bundesstraße 27 und die B 14 in Richtung Denkingen unterwegs gewesen. Hierbei kam es in einem Kurvenbereich beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit einem unbekannten Fahrzeug. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte der Unbekannte einen Unfall mit dem entgegenkommenden Mercedes verhindern, teilt die Polizei mit. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Auto hinter dem Mercedes und wurde Zeuge dieses Ereignisses. Er verständigte die Polizei, da ihm bereits aufgefallen war, dass der vorausfahrende Mercedes unkontrolliert und in Schlangenlinien unterwegs war. Nun sucht die Polizei Spaichingen den unbekannten Autofahrer, der vom 60 Jahre alten Mercedes-Fahrer gefährdet wurde. In Denkingen wurde der Betrunkene von einer Polizeistreife angetroffen und kontrolliert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, er muss mit einer Strafe rechnen. Hinweise an Telefon 07424/ 9 31 80.