Deißlingen Bernd Krause bricht Lanze für Narrenzunft

Eine kurze aber lebhafte Diskussion entbrannte im Deißlinger Gemeinderat, da die Kosten entgegen der Schätzung auf mehr als 18 000 Euro steigen. Das Angebot der Firma Merkle beläuft sich auf 18 474,39 Euro.

In der Debatte machte sich Bernd Krause (CDU) stark für die Narrenzunft Lauffen. Man dürfe hier nicht so kleinlich sein, betonte der Gemeinderat. Bekanntlich habe man für das DRK-Haus in Deißlingen deutlich mehr zuschießen müssen. Was den Innenausbau anbelangt, werde man mit der Narrenzunft über Eigenleistungen reden.

Der Empfehlung des Lauffener Ortschaftsrats, die Planstraße im Bebauungsplan "Großer Brühl-Breite-Stockäcker" aufzuheben, wurde bereits am 19. Juli entsprochen. Das Rottweiler Ingenieur- und Planungsbüro wurde beauftragt, das Verfahren für die Bebauungsplanänderung durchzuführen. Jetzt lag der fertige Entwurf den Räten vor.