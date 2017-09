Deißlingen Bei Kinderbetreuung gut aufgestellt

Deißlingen (wis/sf). Sicher auf Sicht fahren heißt auch, rasch reagieren zu können, wenn es eng zu werden droht. In diesem Sinne will sich Deißlingen in Sachen Kinderbetreuung nicht in die Gefahr schwieriger Manöver begeben. Das wiederum bedeutet, dass man sich jetzt für eine Erhöhung der Kindergartenplätze die Gute-Beth-Einrichtung ausgeguckt hat. Dort könnte ein Anbau spruchreif werden, um die derzeitige Kapazität von 242 Plätzen in der Gesamtgemeinde etwas nach oben zu zonen. Nachdem wieder mehr Geburten registriert werden könnten, könne in den kommenden Jahren diese Marke überschritten werden, betont Bürgermeister Ralf Ulbrich.