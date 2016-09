Deißlingen Ballons führen zu Feuerwehreinsatz

Ein Anwohner hatte am Samstag, laut Polizeimitteilung kurz vor 19.30 Uhr, die Rettungskräfte alarmiert. Er hatte in einem Baum etwas gesehen und vermutet, dass es sich dabei um einen abgestürzten Gleitschirm handeln könnte. Seine Entdeckung machte er in einem Waldstück im Bereich Römerstraße/Scheibenbühl. "Nach dem Mitteilungseingang folgte sofort ein Sucheinsatz nach dem abgestürzten Paragleiter", teilt die Polizei mit. Zumal in Bad Dürrheim am Wochenende ein Heißluftballon-Treffen stattfand. Beim Deißlinger Feuerwehrkommandanten Klaus Zisterer ging der Alarm um 19.37 Uhr ein. Er rückte nach eigenen Angaben mit acht Mann und zwei Fahrzeugen an, dazu kam die Rottweiler Wehr mit vier Leuten und ebenfalls zwei Fahrzeugen. Zudem waren die Ordnungshüter, ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Einsatz schnell beendet

Bei der groß angelegten Suchaktion in dem Richtung Aldingen gelegenen Waldgebiet oberhalb Deißlingens sei die mutmaßliche Absturzstelle von den eingesetzten Feuerwehr- und Rettungskräften schließlich ausgemacht worden, heißt es weiter.