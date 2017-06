Deißlingen Balanceakt mit dem runden Leder

Deißlingen (shr). Dieses Mal geht es nicht um einen Kick auf Rasenplätzen. Vielmehr bietet eine Seifenarena das ganz spezielle Forum, wo zahlreiche Torerfolge gefeiert werden sollen.

Maximal zwölf Mannschaften, sollen sich in dem Geviert, ähnlich einer großen Hüpfburg, fußballerisch duellieren. Die glitschige Seifenlauge dürfte für viele Spaßeffekte und herrliche Überraschungsmomente sorgen.

Nach einer Gruppenphase geht es für die standfestesten und vielleicht doch auch fußballerisch begabteren Teams in eine KO-Runde. Die Verletzungsgefahr wird bei diesem schlüpfrigen Kräftemessen eher als gering eingestuft, verliert man doch in brenzligen Situationen meist so frühzeitig die Bodenhaftung, dass statt eines schmerzhaften Umknickens wohl eher ein harmloserer "Abflug" angesagt ist.