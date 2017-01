Deißlingen. Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 2 Uhr hat sich ein 37-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen und einen Sachschaden von rund 6000 Euro verursacht. Der 37-Jährige war laut Polizeiangaben auf der Bundesstraße 27 von Deißlingen Richtung Schwenningen unterwegs. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge schleuderte das Auto gegen die Leitplanken und überschlug sich mehrfach. Wegen auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr Deißlingen an die Unfallstelle gerufen werden. Der 37-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert.