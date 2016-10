Deißlingen Auf Pfarrhaus warten Neuerungen

Deißlingen. Die Jahre 2008 bis 2014 wurden unter die Lupe genommen. Um es vorweg zu nehmen: gravierende Fehler und Mängel wurden nicht gefunden. Indessen wurde von Prüfanstalt unter anderem vorgeschlagen, dass der Deißlinger Pfarrer monatliche Abschlagszahlungen für die Heizkosten zahlen soll. Bislang hatte Pfarrer Edwin Stier die gesamte Summe immer am Jahresende postwendend beglichen, nachdem er die Abrechnung geprüft hatte. Dies wollte er eigentlich so weiter führen. Der Vorschlag vom Gremium, einen monatlichen Abschlag von 200 Euro zu leisten fand auch die Zustimmung des Deißlinger Priesters.

Weiter wurde von der Prüfanstalt der Diözese angeregt, die Barkasse auszulösen. Dem widersprach Kirchenpfleger Georg Fietz., denn es gebe durchaus Situationen, in denen spontan Geld benötigt werde. Der Kirchengemeinderat beschloss einstimmig, die Kasse nicht aufzulösen. Den Prüfbericht nahm Pfarrer Stier zum Anlass, der früheren Kirchenpflegerin Roswitha Halm zu gedenken. Die Räte stimmten einstimmig für die Entlastung des Verwaltungsausschusses und der beiden Kirchenpfleger. Roswitha Halm war bis Oktober 2014 zuständig, danach ihr Nachfolger Georg Fietz.

Durch den erweiterten Lehrplan an der Grundschule ist es den Zweitklässlern derzeit nicht möglich, am Mittwochvormittag zum Schülergottesdienst zu kommen. Dies, so Pfarrer Stier, könne nicht sein. Zumal der Gottesdienst ebenso zur Schulpflicht gehöre wie der Religionsunterricht. Er wolle diesen Schülergottesdienst nicht einfach fallen lassen. In Lauffen zum Beispiel finde der Gottesdienst im Mehrzweckraum der Schule statt. Nun will man gemeinsam mit der Schulleitung eine Lösung erarbeiten.