Deißlingen Auch Wettergott will unterstützen

Die einladenden Gruppen Kunst und Kultur (KuKus) und NATUR:kultur zu "Pipapo" (Pittoreske Panorama Poesie) sind zuversichtlich, dass der Wettergott mitspielt und einen fulminanten Sonnenaufgang möglich macht, der mit Musik und Poesie und einem guten Frühstück genossen werden soll.

Dafür, dass das frühe Aufstehen am kommenden Sonntagmorgen keiner, der dabei ist, bereuen wird, führen die Veranstalter mit einem Augenzwinkern gute Gründe an: "Es wird Ihr vermutlich längster Sonntag in diesem Jahr, nicht alle 52 müssen gleich verlaufen. Und: Die Panoramastraße heißt nicht nur so … Dann das zunehmend wärmende Gefühl, wenn die Sonne nach und nach immer mehr erscheint, ein gemeinschaftliches Stehtisch-Sonntagsfrühstück vor dem Albpanorama. Dazu Gesang, Musik und Poesie, dabei vielleicht sogar mit der Beantwortung der Frage, wie gut der Bürgermeister singen kann. Und dann wäre da auch noch die Aussicht auf den Gewinn einer Heißluft-Ballonfahrt."

Für das Frühstück sollten die Teilnehmer Ihren Kaffee, Tee oder Kakao in einer Thermoskanne und mit Trinkbechern selbst mitbringen. Dazu gibt es von der Gemeinde gestifteter Hefezopf von der Gemeinde.