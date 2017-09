Deißlingen Auch mit Schaufel und Spaten im Einsatz

Deißlingen (psw). Der Neckar stand jetzt zum fünften Mal im Mittelpunkt eines großen Aktionstages der Initiative "Unser Neckar" des Umweltministeriums. Von der Quelle in Villingen-Schwenningen bis zur Mündung in den Rhein in Mannheim fanden über 130 Veranstaltungen und Aktionen zur ökonomischen und ökologischen Bedeutung des Neckars statt. Auch in Deißlingen gab es zwei Aktionen, die von der BUND-Ortsgruppe, dem Angelsportverein Deißlingen sowie einer Schulklasse durchgeführt wurden.