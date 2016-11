Deißlingen Auch ein sehr wichtiges Zeichen

Auch in Deißlingen ist diese Aktion fester Bestandteil im Jahresprogramm der evangelischen Kirchengemeinde. Margit Emminger hat die Organisation unter sich.

Neben der Freude, die diese Geschenke den Kindern und auch ihren Familien machen, sind sie ein Zeichen der christlichen Nächstenliebe. Denn jeder Schuhkarton bedeutet: "Du bist nicht vergessen. Es gibt Menschen, die denken an dich und möchten, dass es dir gut geht."

Träger der Aktion im deutschsprachigen Raum ist "Geschenke der Hoffnung". Betont wird, dass die Päckchen unabhängig von Religion, Konfession oder Herkunft gepackt und erhalten werden sollen. Jeder Schuhkarton soll einem Kind in Not eine ganz besondere Freude zum Fest der Liebe bereiten, dabei insbesondere mit der liebevollen Botschaft, "Du bist geliebt, Du bist wertvoll." Das sind Sätze, die die Kinder in den Empfängerländern in vielen Fällen nur selten hören.