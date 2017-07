Deißlingen Auch ältere Technik noch schlagkräftig

Beim ersten Teil wurde folgendes Szenario angenommen. Vor einer offenen Scheune, dargestellt durch ein Übungsgerüst, war dort gelagerter Sperrmüll in Brand geraten. Der "Brand" drohte durch ein im Erdgeschoss offen stehendes Fenster auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Die Eingangstür war verschlossen.

Als ein Angriffstrupp das Feuer mit einem C-Rohr bekämpfte, machte sich eine Person auf dem Balkon des Wohnhauses im "ersten Obergeschoss" auf dem Gerüst bemerkbar. Die Person befand sich nicht in unmittelbarer Gefahr. Für die Löschwasserversorgung stand ein Unterflur- oder ein Schachthydrant zur Verfügung.

Beim zweiten Teil der komplexen Übung kam das Löschfahrzeug 8 mit der Tragkraftspritze aus dem Baujahr 1959 zum Einsatz, das bis 1988 aktiv war.

Bei der Manöverkritik betonte der stellvertretende Kommandant Christoph Kron, dass es wahrscheinlich das erste Mal in der Geschichte der Feuerwehr Deißlingen ist, dass der Kommandant Klaus Zisterer nicht dabei sei. Dieser befindet sich derzeit in Reha und ließ aber die besten Grüße ausrichten. Laut Christoph Kron war die Jahreshauptübung mit Sicherheit etwas Besonderes und wird in dieser Form in absehbarer Zeit nicht erneut durchgeführt werden.

Da die Abnahme der Leistungsabzeichen in Oberndorf am gleichen Tag stattfand wie die Jahreshauptübung habe es sich angeboten, den beiden Wettkampftruppen aus Deißlingen und Hausen nochmals die Möglichkeit zu bieten, ihr Können vor heimischem Publikum zu zeigen.

Kron gratulierte den beiden Wettkampftruppen mit ihren Gruppenführern Wolfgang Riedlinger und Gerhard Stern im Namen der Feuerwehr Deißlingen für das wochenlange Training und die Opferung der Freizeit, um das Leistungsabzeichen in Bronze zu erwerben. Die Gruppe zwei hatte mit Tagesbestzeit und den wenigsten Strafpunkten die Abnahme des Leistungsabzeichens bestanden.

Deißlingens Bürgermeister Ralf Ulbrich bedankte sich bei der Feuerwehr für die gelungene Jahreshauptübung, die er in dieser Art noch nie gesehen habe, da in der Übung alte und neue Technik miteinander verbunden worden sei.

Am Ende gab es das obligatorische Fass Freibier des Bürgermeisters. Christoph Kron bedankte sich bei Bürgermeister Ralf Ulbrich sowie bei seinem Stellvertreter Ralf Maier und seinem Bruder Philipp für die Kommentierung der Übung.