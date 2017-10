Deißlingen "Architekt kann nichts dafür"

Die Gemeinde hat bei solchen Erkenntnissen gesetzlich die Pflicht, innerhalb von fünf Jahren einen Ausgleich zu gewährleisten. So teilte Gemeindepfleger Daniel Bayer den Räten jetzt in der Verwaltungsausschusssitzung mit, dass aus den Jahren 2015 und 2016 216 000 Euro an Kostenüberdeckung zur Disposition stehen.

Andere Baustelle: Die Gemeinden können durch Satzung bestimmen, dass ihnen die Kosten für die Herstellung und Instandhaltung von Haus- und Grundstückanschlüssen für Wasser an die Versorgungsleitung zu ersetzen sind. Diese Regelung wird jetzt aus aktuellem Anlass – ein Bürger fühlte sich wegen der angefallenen Kosten aus einem Rohrbruch benachteiligt – leicht geändert. Die Unterhaltung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen wird künftig über Gebühren finanziert, das heißt, die Maßnahmen auf der öffentlichen Fläche werden dem Grundstückseigentümer nicht mehr in Rechnung gestellt. Dazu ist eine Satzungsänderung erforderlich. Weiter wird es eine Gebührenkalkulation geben und keine Globalberechnung mehr. Das Ganze ist aber erst zum 1. Januar 2019 möglich, die Gebührenerhöhung wird auf 0,10 Euro pro Kubikmeter geschätzt. Die Räte beschlossen, die Abrechnungen künftig nach diesem Prinzip zu gestalten, dementsprechend soll die Verwaltung die erforderliche Satzungsänderung vorbereiten.

Und noch eine Klarstellung: Für den ungenehmigten Bau der Hütte beim SVL-Sportheim ist nicht der Architekt verantwortlich. Dies gab Bürgermeister Ralf Ulbrich bekannt. Das Gebäude für Lager und Ausschank sei ziemlich klammheimlich ohne Wissen des Architekten in die Welt gesetzt worden.