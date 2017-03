Die Fichte ist der Baum des Jahres 2017. Obwohl ihr Anteil in den Wäldern in den vergangenen Jahre abgenommen hat, ist sie dort immer noch die häufigste Baumart. Auch im Buchwald ist sie sehr zahlreich vertreten. Der Albverein Deißlingen wird deshalb auch keine weitere Fichte pflanzen, sondern eine Fichte hervorheben und beschildern. Gepflanzt wird stattdessen eine Elsbeere, der Baum des Jahres 2011. Die Pflanzaktion beginnt am Samstag, 25. März, um 14 Uhr. Die Aktion wird rund eineinhalb Stunden dauern. Treffpunkt ist die Liegewiese auf dem Wanderparkplatz am Eingang zum Buchwald. Bitte Spaten und Arbeitshandschuhe mitbringen. Weitere Informationen bei Matthias Schupp, Telefon 07420/91 07 31. Foto: Gläser