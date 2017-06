Deißlingen "Albatros" und "job ahoi" animieren

Tags zuvor war die Delegation der N-Region bereits im Sitzungssaal der Stadt Dornbirn begrüßt worden, wo es einen interessanten Überblick über die vernetzte Jugendarbeit in Dornbirn gab.

Zudem wurden Jugendprojekte in Bregenz und Dornbirn besichtigt. Der Jugendtreff "Westend" in Bregenz zum Beispiel bietet Jugendlichen über Kunstprojekte eine Plattform. Kunst in seiner vielfältigen Form ermöglicht Kindern und Jugendlichen, ihren Platz in der Gesellschaft zu definieren.

Besonders beeindruckend zeigte sich nach dem Empfinden der Teilnehmer aus der N-Region die offene Jugendarbeit in Dornbirn. Neben einem vielfältigen Kulturprogramm von Jugendlichen für Jugendliche rufen vor allem zwei Projekte Begeisterung und Anerkennung hervor. Mit "Albatros" werden Jugendliche ohne Schulabschluss in einem niederschwelligen Bildungsprojekt zu einem Pflichtschulabschluss geführt. Ein sehr erfolgreiches Projekt, bei dem in letzter Zeit insbesondere auch Flüchtlinge zu einem Schulabschluss verholfen wurde.

Mit "job ahoi" soll Arbeit suchenden Jugendlichen ein Job vermittelt werden. Unter anderem gibt es eine Bootswerft und eine Fahrradreparaturwerkstatt für Jugendliche und eine Designerwerkstatt für arbeitslose Mädchen. Durch die Zusammenarbeit mit Designern und der Arbeit mit hochwertigen Materialien sollen die jungen Frauen nach Phasen der Arbeitslosigkeit zu neuen Perspektiven ermutigt werden.

Insgesamt war die Delegation aus der N-Region sehr beeindruckt von der Vielfalt und vor allem der hervorragenden Vernetzung der Jugendarbeit in Vorarlberg. "Viele Ideen konnten mitgenommen werden. Diese werden sicherlich mit in die Arbeit der N-Region einfließen", so das sehr positive Fazit. Ins Bild passt auch, dass der Leiter der offenen Jugendarbeit Dornbirn, Martin Hagen, gerne bereit ist, auch direkt in der "N-Region 5 G" die in seinem Beritt zu beobachtende sehr erfolgreiche offene Jugendarbeit vorzustellen.