Deißlingen Abstauber-Fräcke mit GPS-Sendern

Weitere Aktivitäten des vergangenen Jahres waren das Sommerfest im Bärengarten sowie die Unterstützung des Musikvereins anlässlich des 125-jährigen Jubiläums. Süffisant meinte der Zunftmeister hierzu, dass er dem Musikverein zu dem grandiosen Fest gratuliere, doch habe er einen Punkt zu bemängeln: "Ich war an vier Tagen insgesamt etwa 36 Stunden auf diesem Fest, musste aber bis Montag um Mitternacht warten, bis sich der MVD bequemte, den Narrenmarsch zu spielen. Das kann man sicher besser machen." Die Kasse der NZD ist gut in Schuss. Kassierer Michael Schmitt zog eine positive Bilanz. Matthias Thiel und Peter Hauser, die beiden Revisoren, hatten die Kasse geprüft. In Reimform berichtete Thiel über diese Prüfung. Keinerlei Beanstandung habe es gegeben und man könne den Kassierer ohne Wenn und Aber entlasten.

Materialverwalter Klaus Bantle machte es wie jedes Jahr kurz und schmerzlos, über den Bestand zu berichtete. Anders Beitragskassierer Joachim Wein. Im vergangenen Jahr hatte er über die physikalische Mitgliedermasse gegrübelt und von 91 Tonnen gesprochen. Am Samstag sprach er von einem weiteren Merkmal – der Körpergröße. Nach seiner Statistik sei die durchschnittliche Körpergröße einer Frau 1,65 Meter und eines Mann 1,78 Meter. Zusammengezählt, so Wein, ergäbe das eine Mitgliederhöhe von ungefähr 2200 Metern, also dem Zehnfachen von "deam neiba Rottweiler Turm".

laut Statistik gab es zehn Verstorbene, 29 Austritte und 25 neue Mitglieder. Insgesamt bestehe die Zunft also aus 1282 Mitgliedern. Interessant: Die NZD wird immer internationaler, neben Lauffenern und Schweizern sind jetzt auch noch ein echtes Nordlicht und "oani vu Irland" mit dabei.