Deißlingen 93 Prozent des erzeugten Stroms selbst verbraucht

Bank, das bedeutet im Tagesgeschäft, Investitionsvorhaben zu prüfen und zu finanzieren. In diesem Fall hat die Volksbank auf eigene Rechnung kalkuliert – mit klarem Ergebnis: "Je nachdem, wie die Erträge ausfallen und sich der Strompreis entwickelt, amortisiert sich die Anlage in acht bis maximal zehn Jahren" erklärt Gavranovic. In konkreten Zahlen: 29 990 kw/h produzierte die Anlage in 2016, fast 28 000 kw/h konnten direkt oder über den Speicher im Haus verbraucht werden. "Das entlastet nicht nur die Umwelt, sondern auch die Netze", freut sich Gavranovic. An sonnigen Tagen gelingt es häufig, gewissermaßen elektrisch autark zu arbeiten. Der Verbrauch liegt im Sommer bei 20 bis 25 kw/h, also dem, was die westlich ausgerichtete Anlage in der Mittagszeit und am Nachmittag liefert. Am Wochenende liegt der Verbrauch deutlich niedriger, so dass der Speicher zum Wochenanfang zumeist die volle Kapazität aufweist.

Sparen durch Investition

"Neben den positiven Effekten für die Umwelt gibt es eine weitere Motivation für die Investition" berichtet Christoph Groß, Sprecher des Vorstandes. Als Bank berate man Unternehmen und weise dabei auf Einsparpotenziale hin, die durch Investitionen erschlossen werden sollten. "Besonders glaubwürdig sind wir dann, wenn wir als Unternehmen selber Einsparpotenziale nutzen und entsprechend investieren", hat Groß in vielen Terminen mit Unternehmern und Privatkunden erfahren.