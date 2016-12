Deißlingen "50plus"? – das ist die spannende Frage

In diesem Sinne kann festgestellt werden: Angesichts der bei vielen – insbesondere solchen Wahlgängen mit eindeutig erscheinendem Ausgang – zu registrierenden allgemeinen Wahlmüdigkeit, wäre eine Beteiligung von "50 plus" schon als schöner Erfolg zu werten. Mindestens jeder zweite Wahlberechtigte hätte dann sein Kreuzchen gemacht. – Das wäre als weiteres Zeichen für eine lebendige Gemeinde mit einem weithin akzeptierten Anführer an der Spitze zu werten.

Doch schaun mer mal, was die morgen vermutlich so gegen 18.30 Uhr abgeschlossene Auszählung bringt. Dann dürfte es gleich schon den einen oder anderen Tusch und natürlich viele Gratulationen für Ralf Ulbrich und seine Familie geben. Danach kann auch noch im katholischen Gemeindezentrum zu dem Ereignis angestoßen werden.