Deißlingen 40 Lastkraftwagen kommen pro Tag

Deißlingen-Lauffen. Werksleiter Mark Aretz informierte die Lauffener Ortschaftsräte ausführlich. So wurden von 2014 bis 2016 viele Neuerungen im Werk Lauffen getätigt. Durch diese Reorganisationen konnten so zum Beispiel 20,8 Prozent Energie, sprich Elektrizität, eingespart werden. Bis 2019 will die Firma noch effizienter werden und plant mit einem Investitionsvolumen von rund elf Millionen Euro.

Auch von der Verfüllung des Bruchs durch den Aushub von "Stuttgart 21" sprach Mark Aretz. So wurden in den vergangenen drei Jahren insgesamt mehr als eine Million Tonnen Erdmasse von "Stuttgart 21" in Lauffen verfüllt. Pro Tag kommen 40 Lastkraftwagen mit dem Aushub in Lauffen an, was bislang fast unbemerkt vonstatten ging.

Seit 2015 ruht in Lauffen der Tagebau. Doch dies werde sich in diesem Jahr ändern. Für dieses Jahr, ab Mai/Juni, werde wieder abgebaut. Geplant seien rund 80 000 Tonnen Gips. Der Abbau beim ehemaligen Lauffener Sportplatz werde wohl erst ab 2020 beginnen. Übrigens: Diese Informationen soll es nun in regelmäßigen Abständen im Ortschaftsrat geben, meinte Ortsvorsteher Karl Heinz Maier.