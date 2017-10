Dautmergen Richterin schlägt Vergleich bei Jagdpacht vor

Vor dem Amtsgericht Balingen ist es am Donnerstag um die Minderung der Jagdpacht gegangen, die der Jäger wegen der Renaturierungsmaßnahmen an der Schlichem für seinen Jagdbogen vorgenommen hatte. So hätte er für das Pachtjahr 2017/2018 eigentlich 850 Euro bezahlen müssen, er hat aber nur 262 Euro überwiesen. Er führte dazu aus, dass unter anderem durch die monatelangen Arbeiten an der Schlichem das Wild in seinem Revier verscheucht worden sei. Vor allem das Schwarzwild sei im Bereich der Schlichem verschwunden: "Ich sehe keins mehr", sagte er.

Die Gemeindeseite bestritt dies zunächst. Es sei normal, dass im Wald Bäume gefällt und Wege angelegt würden. Das treffe auf jedes Revier zu.

Richterin Gauß machte nach der Anhörung den Vorschlag, den Pachtzins für dieses Jahr um 30 Prozent zu senken. Es sei nicht auszuschließen, dass es durch diese außergewöhnliche Maßnahme eine Wildflucht gegeben habe. Somit müsste der Beklagte noch 350 Euro an die Gemeinde zahlen.