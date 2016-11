Dautmergen Räte denken über Umwidmung nach

Über die Breitbandplanung auf Landkreisebene und über die weitere Vorgehensweise informierte Andrea Gobbo vom Landratsamt. Acht Landkreise mit 260 Gemeinden hätten sich zusammengeschlossen, um die Planung eines Backbone-Systems mit Glasfaser voranzutreiben und die Verbindungsleitungen zwischen den Gemeinden umzusetzen. Die Kommunen würden über den Zusammenschluss Komm.Pakt.Net eine FTTB-Planung (Glasfaserverlegung bis zum Gebäude) für die innerörtliche Umsetzung erhalten.

Nach der europaweiten Ausschreibung ist laut Gobbo eine Firma gefunden, die die Backbone-Planung umsetzen wird; Dautmergen dürfte Mitte 2017 über die örtliche Planung verfügen. Insgesamt seien 356 Kilometer Backbone-Strecke im Landkreis erforderlich, wovon knapp 200 Kilometer bereits gebaut seien, rund 160 Kilometer müssten nachfolgen. Dautmergen ist laut Gobbo "in einer guten Startposition", da die Backbone-Leitung mit Glasfaserbestückung bereits bis Täbingen liege und die Stadt Rosenfeld dabei sei, die überörtliche Anbindung der Stadtteile voranzutreiben.

Bei der Backbone-Planung würden die durch Zuschüsse nicht gedeckten Kosten auf die Gemeinden nach Anzahl der Gebäude umgelegt, sodass Dautmergen im Haushalt 2017 rund 8000 Euro zu finanzieren habe.

Zu den weiteren Kosten der innerörtlichen Umsetzung führte Gobbo aus, dass je Anschluss mit Kosten zwischen 2500 bis 4000 Euro gerechnet werden müsse, wobei es teilweise auch Zuschüsse gebe.

Liegt die Planug vor, will die Gemeindeverwaltung die Bürger nach ihrem Interesse an einem Anschluss befragen. Wünschenswert und positiv, so Bürgermeister Lippus, wäre eine Mitverlegung von Leerrohren, wobei in der Gemeinde in absehbarer Zeit keine entsprechenden Arbeiten anstünden. Insoweit müsste eine separate Verlegung erfolgen, die Investitionskosten von mindestens 500 000 Euro erfordere.