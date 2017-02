Dautmergen Phantasievoller Umzug durchs Dorf

Prächtig kostümierte Narren und kreative Wagen sorgten am Fasnetsdienstag für Begeisterung im Dorf.

Den Auftakt machte bei winterlichen Temperaturen die Dautmerger Narrenzunft. Mit Trommeln und Trompeten gingen die Musiker voraus, danach folgten die Mädels der Tanzgarde. Vom Froschwagen der Zunft verteilten die Zunftoberen Süßigkeiten an die Zuschauer. Natürlich durften auch die Dautmerger Grondel-Hexa nicht fehlen, die mit Säcken voller Konfetti für viel Gelächter sorgten.

Auch die Erlamer Oachberg-Hexa und die Wei-Berg-Hexa aus Rosenfeld trieben ihr Unwesen und brachten noch mehr Konfetti an die Zuschauer. Für besondere Hingucker sorgten die freien Laufgruppen: Ein ganzer Schwarm gelb-roter »Badeenten« füllte die Dautmerger Straßen und verteilte Plastikenten an die Leute. Ihnen folgten Ritter und eine Gruppe menschgewordener Flieger: Die Männer und Frauen in Pilotenkleidung trugen Flügel an den Armen und waren kurz vor dem Abheben.