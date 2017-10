Dautmergen Gemeinderat stimmt Vergleich zu

Wie Lippus in der Sitzung darlegte, habe der Jagdpächter auf der Zufahrt im hinteren Bereich des Bauhofs auf der Grenze zwischen seinem und dem Gemeindegrundstück einen Poller gesetzt. Würde auf der Straße auch noch entsprechend geparkt, sei es nahezu unmöglich, mit dem Auto um das Bauhofgebäude zu fahren. Lippus fragte: "Warum machen Sie das? Warum blockieren Sie die Zufahrt? Warum zeigen Sie uns an wegen des Brandschutzes im Bauhofgebäude?" Wie der Anlieger ankündigte, "kommt da noch mehr".

Am Tag nach der Gemeinderatssitzung sahen sich Lippus und sein Widersacher erneut vor dem Balinger Amtsgericht unter Vorsitz von Richterin Gauß. Es ging um die Überwachungskamera, die der Anlieger an seinem Teil des Bauhofgebäudes angebracht hat. Die Gemeinde geht davon aus, dass mit dieser Kamera auch der öffentliche Eingangsbereich überwacht werden kann, und will vor Gericht erreichen, dass diese abgebaut beziehungweise anders ausgerichtet wird.

Zunächst schien es, als ob die um eine gütliche Einigung bemühte Richterin keinen Erfolg haben würde mit ihrem Kompromissvorschlag, eine Sichtschutzwand am Gebäude anzubringen. Diese würde gewährleisten, dass der öffentliche Bereich nicht mehr einzusehen sei.

Der Angeklagte verwahrte sich zunächst gegen diesen Vorschlag: "Die Kamera bleibt. Das kämpfe ich bis zur letzten Instanz durch." Auch die Hinweise von Gauß, es bestehe durchaus ein "Überwachungsdruck" in diesem "eskalierenden Nachbarschaftsstreit", fruchteten nicht. Im Gegenteil: Er sei eine "gefährdete Person, mein Haus wird überwacht", führte der Angeklagte aus und kündigte an, in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt und der Datenschutzbehörde noch weitere Überwachungsgeräte inklusive einer Wärmebildkamera anbringen zu wollen.

Nach einer Sitzungsunterbrechung einigten sich die beiden Parteien darauf, über den Vermittlungsvorschlag der Richterin bis 15. November entscheiden zu wollen. Auf Anregung des Anwalts des Beklagten gab Bürgermeister Lippus zudem zu Protokoll, dass der Bauhof die Trennwand anbringen könnte, um Kosten zu sparen.