Dautmergen Freitagnachmittag zu "Maria hilf"

Die zwölf Dautmerger nahmen all das neugierig zur Kenntnis. Und später auf der Heimfahrt wurde natürlich noch eingekehrt – wie immer, seit vor nun zehn Jahren Gerlinde Ohnmacht im Wanderverein erstmals diese Freitagnachmittags-Tour angeboten hatte mit dem Ziel, gemeinsam etwas anzusehen, sich ein wenig zu bewegen, zwischendurch Kaffee-Pause zu machen und zum Abschluss einzukehren.

Bei den Überlegungen zum neuen Veranstaltungskalender des Wandervereins war seither immer klar: Die vier Termine von Gerlinde Ohnmacht kommen natürlich wieder rein. Diese Unternehmungen erfreuen sich großer Beliebtheit. In den vergangenen Jahren war die Teilnehmerzahl immer zweistellig.

So sind zwischenzeitlich viele Museen in der Umgebung, Betriebe, Kapellen, Orte und Städte besucht und kennengelernt worden. Und wenn die Teilnehmer am Abend auseinandergingen, freuten sie sich immer schon auf das nächste Mal.