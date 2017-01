Dautmergen Feuerwehr muss einmal ausrücken

Dies ging aus dem Bericht von Kommandant Jürgen Kreischer bei der Hauptversammlung hervor. Er zeigte sich zufrieden mit der Mannschaftsstärke von 19 Aktiven und einem Probenbesuch von 72 Prozent.

Bürgermeister Hans Joachim Lippus führte die Entlastung des Ausschusses herbei und dankte den Aktiven für das Engagement. Er verwies auf die gute Jugendarbeit von Benjamin Ohnmacht und Sven Mocker, die elf Jugendfeuerwehrmänner unter ihren Fittichen haben. In diesem Jahr steht der Wechsel von Marian Kraft und Uwe Karle in die aktive Wehr an.

Frank Wager wurde von Kreisbrandmeister Stefan Hermann und Bürgermeister Lippus für 25 Jahre Dienst geehrt. Wager war zudem Gerätewart der Feuerwehr. Diese Tätigkeit üben nun Julian Mocker und Sven Mocker aus. Von der Gemeinde erhielt Wager ein Präsent mit der Bitte, sich auch weiterhin als Aktiver zu engagieren.