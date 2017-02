Dautmergen Auch Dautmerger Narren legen los

Aber auch die jüngeren Narren kommen nicht zu kurz. Am Rosenmontag geht es mit der Kinderfasnet weiter. Der Umzug beginnt um 13.30 Uhr. Im Anschluss wird ein Programm für alle Narren geboten.

Den Höhepunkt der Fasnet bildet der Umzug am Fasnetsdienstag. Um 9.31 Uhr setzt sich die Narrenschar in Bewegung. Anschließend ist buntes Treiben im Bürgerhaus und in den Besenwirtschaften und Gaststätten, bis um 21 Uhr die Fasnet verbrannt wird.

Weiter teilt die Narrenzunft mit, dass am Dienstag, 28. Februar, die Ortsdurchfahrt während des Umzugs von 9.30 bis 11 Uhr gesperrt ist.