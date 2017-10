Dautmergen (bv). Erneut sind Erdaushub und große Asphaltstücke am Ende des Balinger Wegs abgelagert worden. Wie Bürgermeister Hans Joachim Lippus in der Sitzung des Gemeinderats mitteilte, habe das Landramtsamt die Ablagerung veranlasst, weil geklärt werden müsse, ob der Bauaushub, der von der Straßensanierung zwischen Leidringen und dem Waldhof stammt, belastet sei. Der Boden, so Lippus weiter, werde dort laut Behörde nur für kurze Zeit gelagert. Er erinnerte daran, dass erst vor wenigen Jahren dort für lange Zeit auf dem landkreiseigenen Grundstück Erdaushub abgelagert worden sei. Ein Ärgernis sei zudem, dass dort auch Lastkraftwagen abgestellt würden, so dass man von der Straße kaum noch in den Balinger Weg in Richtung Dautmergen einbiegen könne.