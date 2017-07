19 Teilnehmer sind zur "Dautmerger Tagestour" gestartet. Die abwechslungsreiche Strecke wurde von Emil Wager geplant. Über Binsdorf, Ostdorf, Engstlatt und Bisingen erreichten die Radler die "Domäne" in Hechingen. Nach einer Stärkung führte der Rückweg vorbei am Seerosengarten in Engstlatt über Balingen nach Dautmergen. Nach 60 Kilometern traf die Gruppe im Sportheim zum Vesper ein. Die Teilnehmer freuen sich auf die "Tour 2018". Foto: Privat