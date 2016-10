Dauchingen Zwei Höhepunkte im Kalender

Dauchingen. Die Verteilung der Termine für 2017 lief insgesamt wie am Schnürchen. Bürgermeister Torben Dorn und Gemeindeangestellte Claudia Eckert vermerkten die anstehenden Termine der Dauchinger Vereine, der Kirchengemeinde und des Bildungswerkes.

Fest verankert im Vereinsgeschehen sind die Termine der Jahreshauptversammlungen. Hier gab es kaum Überschneidungen, und wenn, dann machen es die betroffenen Vereine unter sich aus.

Breiten Raum im Vereinsgeschehen in Dauchingen nimmt wie immer die fünfte Jahreszeit ein. Diese wird schon traditionell von der Narrenzunft am Dreikönigstag in der Festhalle mit dem Abstauben eingeläutet. Einen Monat später folgen die Dauchinger Neckartäle Waldhexen mit ihrem Nachtumzug am 11. Februar. Über die hohen Tage der Dauchinger Fasnet lädt der FC am 18. Februar zum Fastnachtsball in die Festhalle, die Dauchinger Narrenzunft zu ihren bekannten Veranstaltungen und die FZ-Band am Fasnet-Samstagabend in ihr Vereinsheim zum Kappenabend und am Fasnet-Sonntagmorgen zum närrischen Frühschoppen ein. Die aufgebrauchten Kräfte aus der Fasnetszeit können während des ökumenischen Fastenessen am Sonntag, 4. März, in der Festhalle wieder zugeführt werden.