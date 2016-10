Dauchingen Zuschuss für Sanierung der Schlossberghalle gefragt

Das Investitionsprogramm 2017 wurde beraten, dickster Brocken ist die Sanierung der Schloßberghalle, die schon im Haushaltsplan 2016 finanziert, jedoch wegen der Nichtberücksichtigung beim (ELR) nicht umgesetzt wurde. Die Baukosten werden im kommenden Jahr, sollte die Sanierung dann erfolgen, wegen des Inkrafttretens der neuen Energiesparverordnung und den Preissteigerungen im Baugewerbe um weitere rund 160 000 Euro steigen, und diese zusätzlichen Mittel sollen nun vorsorglich bereits im Haushaltsplan 2017 finanziert werden, gab Ragg bekannt.

Ob sich die Sanierung im kommenden Jahr realisieren lässt, hänge davon ab, inwieweit der erneut gestellte Antrag auf Bezuschussung aus dem ELR in diesem Jahr bewilligt wird. Man habe an "jeder Schraube" gedreht, damit es in diesem Jahr mit dem ELR klappt, betonte Ragg. Als frühest möglichen Startpunkt nannte er auf Nachfrage der Räte Juni 2017. Ob die Gemeinde 2017 beim ELR zum Zuge kommt, werde man voraussichtlich im April erfahren, dann erst könne die Gemeinde einen abschließenden Antrag an die Landeskreditbank stellen, und erst im Juni erfahre man dann, mit welcher Summe das Projekt gefördert wird. Vorher, so Ragg, dürfe mit der Renovierung nicht begonnen werden.

Natürlich hoffe die Gemeinde auf eine "namhafte Summe", damit das Projekt dann auch durchgezogen werden könne. Die Rahmenbedingungen für die Aufnahme in das ELR seien 2017, auf Niedereschach bezogen, nicht ganz so gut, weil der Schwerpunkt der Landesregierung auf dem Wohnungsbau liege. Die ganze Sache werde alles andere als ein Selbstläufer", stellte der Bürgermeister fest, der mit Blick auf den gestellten neuerlichen Antrag besonders seinen Mitarbeiter Markus Schunk lobend hervorhob. Der von Schunk ausgearbeitete Antrag sei laut Regierungspräsidium perfekt gewesen und hoch gelobt worden.