Dauchingen Zunftorden in Silber für 25-jährige Treue zu den Teufeln überreicht

Ihnen wurde hierzu den Zunftorden in Silber überreicht. Ositschan dankte für die Treue zur Zunft und erinnerte daran, dass sich viele der nun Geehrten auf vielfältige Weise in den Verein eingebracht haben und dies weiterhin tun werden. Den Zunftorden in Silber gab es für Rolf Dörflinger, Meinrad Gönner, Margit und Markus Gruhl, Günter Klotz, Timo Laufer, Reinhard Liedtke, Rainer Lindinger, Markus Link, Torsten Ositschan, Evi Schlingelhoff, Stefanie Wagner, Stephan Wiehler sowie Dieter Wosl.