Aufgrund von starken Straßenschäden musste die Zufahrt zur Astrid-Lindgren-Schule in Dauchingen saniert werden. Glücklicherweise gelang es, die Arbeiten in den Pfingstferien durchzuführen, so dass der Schulbetrieb nicht beeinträchtigt wurde. Der Bautrupp der Firma Stumpp, der aktuell die offene Kanalsanierung in der Zimmerstraße durchführt, konnte die Maßnahme kurzfristig umsetzen. Die Kosten belaufen sich auf 9000 Euro. Foto: Preuß