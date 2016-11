Dauchingen Zehn Täuflinge bestehen lange Bewährungsphase bei den Waldhexen

Sie konnte neben Hexenzünften aus der Umgebung auch eine Abordnung der Dauchinger Teufel willkommen heißen. Die neun Täuflinge warteten schon ein bisschen nervös auf ihre bevorstehende Taufe, die sie dann zu aktiven Hästrägern macht.

Dieser Taufe ging eine lange Bewährungsphase für die Täuflinge in der Dauchinger Hexenzunft voraus. Nach einer schwindelerregenden Karussell-Fahrt im Hexenbett wurden die Täuflinge erstmals mit etwas hinreichend undefinierbar Süßem gestärkt, bevor sie eingetaucht wurden in das Taufbecken, das natürlich mit "Neckarwasser" gefüllt wurde. Dieses Ritual und den Hexentrank mussten die Täuflinge je nach dem mehrmals über sich ergehen lassen, je nachdem sie sich ihren künftigen, nicht immer leicht auszusprechenden Hexennamen dem Zeremonienmeister hörbar präsentierten. So hören nun Leon Lorenz auf "Bogolina", Tobias Heinemann auf "Enzymia", Meri Tsiavaliari auf "Carbiminia", Daniela Denz auf "Esomeprazola" und Carsten Goldmann auf "Neurexania". Weitere unaussprechliche Namen erhielten Jenny Tschida (Distorsiona), Ira Krachenfels-Heise (Urgocelina), Sven Tschida (Thrombosia) sowie Barbara Schwer (Lymphadenita).

Auch der kleine Nachwuchs bei den Neckartäle Waldhexen wächst ständig, so werden in der kommenden Saison zehn Kinder neu dabei sein, die mit ihren Eltern bei den Umzügen mitlaufen dürfen. Zur Taufe werden aktive Mitglieder erst mit 16 Jahren zugelassen. Schon jetzt gibt es weitere Anwärter zur Taufe im nächsten Jahr, so die Zunftmeisterin, die den nächsten Termin der Neckartäle Waldhexen fest im Visier hat. "Zu unserem Nachtumzug am 11. Februar 2017 haben wir jetzt schon 30 Zusagen von Zünften, die beim Dauchinger Nachtumzug dabei sein wollen", gab Silke Mühlbach stolz bekannt.