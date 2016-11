Dauchingen Zahlreiche Arbeiten in der Tiefe stehen 2017 an

Nach durchgeführter beschränkter Ausschreibung darf die Gemeinde an die jeweils wirtschaftlichste Bieterin vergeben. In den vergangenen Monaten wurden Misch- und Regenwasserkanäle auf einer Gesamtlänge von 6 046 Metern gereinigt und befahren. Im Wesentlichen seien die befahrenen Kanäle in einem baulich guten Zustand, sagte Sachbearbeiter Gerhard Stier. Der Schadensklasse eins wurden Gesamtmaßnahmen in Höhe von 13 000 Euro, der Schadensklasse zwei wurden Gesamtmaßnahmen von 114 000 Euro zugeordnet.

Die bereits für 2016 geplante offene Kanalsanierung mit einem Auftragsvolumen in Höhe von 94 000 Euro war aufgrund der schlechten Ausschreibungsergebnisse aufgehoben worden und soll nun erneut zur Ausschreibung kommen.

Des Weiteren ist die Aufdimensionierung des Straßeneinlaufschachtes im Bereich Langenackerweg (nördliche Siedlungsgrenze) geplant. Insgesamt sind somit im kommenden Jahr Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen am Kanalnetz in Höhe von rund 235 000 Euro geplant. Dabei verteilen sich die Maßnahmen über das gesamte Ortsgebiet.

Sanierungen finden im kommenden Jahr an mehreren Stellen statt

Offene Kanalsanierungen finden im kommenden Jahr an folgenden Stellen statt: Schwenninger Straße (auf circa 3,5 Metern Länge) auf Höhe der Einmündung Eichenstraße, Butschhofstraße (rund 22 Meter Länge) auf Höhe des Gebäudes Nummer 16, Zimmerstraße (etwa 15 Meter Länge) auf Höhe des Gebäudes Nummer 25, zusätzlich werden zwischen den Gebäuden 27 und 31 mehrere Kanalhaltungen komplett ausgewechselt.

Auf der Niederschacher Straße muss zwischen den Gebäuden 23 und 27 der komplette Kanal neu gebaut werden. Diese Maßnahme wird im Rahmen des Baus des Kreisverkehrs dann integriert.