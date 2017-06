Dauchingen Zahl der Verkehrsunfälle steigt

Im Schwarzwald-Baar-Kreis ereigneten sich 2016 insgesamt 9037 Fälle von Straftaten, wovon 58 in Dauchingen lokalisiert waren. Bei einem Gesamtschaden von 38 000 Euro wurden 36 Fälle aufgeklärt, was einer Aufklärungsquote von 62,1 Prozent entspricht. Die meisten Straftaten, die in Dauchingen vorkamen, waren Vermögens­delikte.

Es wurden insgesamt drei Wohnungseinbrüche gemeldet. Die Rohheitsdelikte nahmen von null auf acht Vorfälle zu. Dies führte zu Nachfragen, bei welchen Veranstaltungen es denn zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Laufer führte aus, dass zu den Rohheitsdelikten auch Fälle von häuslicher Gewalt zählten.

Die Verkehrsunfallstatistik verzeichnet im Jahr 2016 eine erhebliche Steigerung um 27 auf 58 Verkehrsunfälle auf Dauchinger Gemarkung, wobei in zehn Fällen Personen zu Schaden kamen. 25 Unfälle wurden als Kleinstunfälle erfasst.