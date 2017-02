Dauchingen Weitere Ladestation entsteht in Dauchingen

Dauchingen. Daher schlug die Gemeindeverwaltung dem Gemeinderat vor, im Rahmen der Arbeiten am Kreisverkehr dort eine doppelte Ladestation anzubringen, betrieben von der Gemeinde. Installiert und betreut würde sie von der Firma "The New Motion", die auch die Abrechnung gegenüber den Endkunden vornähme und diese dann mit der Kommune abrechne. Die Kosten für die Station betrügen etwa 2700 Euro, für die Wartung und Abrechnung kämen monatlich 9,52 Euro dazu.

Im Gemeinderat entwickelte sich eine rege Diskussion. Unter anderem wurde festgestellt, dass ja derzeit eine kostenfreie Landung vor dem Rathaus möglich sei – was aber laut Dorn in den nächsten Monaten wohl vorbei sein wird. Vor allem Günther Haffa (UB) zeigte sich überzeugt, dass wohl die Besitzer solcher Autos ihre Batterien daheim laden würden, zudem sehe er die Gemeinde dazu nicht in der Verantwortung. Meinrad Gönner (FW) erkannte dagegen, dass es wichtig sei, die Infrastruktur zu schaffen – und wer sei dazu besser geeignet als die Kommunen. Den Standort "alte Waage" sehe er als praktikabel. Fraktionskollege Ingo Österreicher setzte einen drauf – die Gemeinde beziehe günstiger Strom als Haushalte – daher könnte man mit günstigen Tarifen werben. Mit einer Enthaltung wurde das Konzept angenommen.

Im Oktober hatte der Gemeinderat beschlossen, am Knotenpunkt Niedereschacher Straße, Schwarzwaldstraße und Daimlerstraße einen Kreisverkehr sowie einem Fahrbahnteiler mit zwei Grüninseln in der Villinger Straße beschlossen. Nun legten die BIT-Ingenieure die Ausschreibungsergebnisse vor, die eine recht kleine Überraschung bargen – die Kosten wichen um rund zehn Prozent nach oben ab. Allerdings waren zwei Punkte in der Ausschreibung nicht enthalten, dafür aber im Angebot – die Erschließung eines Bauplatzes sowie der Rückbau der alten Waage. Mit einer Angebotssumme von 526 500 Euro legte die Firma Stumpp aus Balingen das günstigste Gebot für die Erd-, Tief- und Straßenbauarbeiten am künftige Kreisel vor: Zum Vergleich – das teuerste Angebot umfasste Kosten von über 691 000 Euro.