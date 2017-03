Dauchingen Vorfreude auf Verbandsspiele

Dauchingen. Der Tennisclub veranstaltete rechtzeitig vor der anstehenden Sommersaison ein gut organisiertes Sondertraining in der Schwenninger Tennishalle. Hierzu wurden alle Kinder und Jugendlichen des Vereins zu der beliebten Veranstaltung eingeladen.

Nach der winterlichen "Durststrecke" freuen sich die jungen Spieler wieder auf die bevorstehenden Verbandsspiele und das Spielen auf Sandplätzen in der freien Natur. Damit die Kinder und Jugendlichen optimal auf die technisch und konditionell sehr anspruchsvollen Wettkämpfe vorbereitet sind, veranstaltete der TC Dauchingen ein speziell auf die Altersklassen zugeschnittenes Trainingsprogramm. Dafür buchte der Tennisclub Dauchingen die komplette Schwenninger Tennishalle. Mit 30 Teilnehmern hatten die Betreuer alle Hände voll zu tun. Die Kinder wurden dabei von Vereinstrainer Manfred Zimmers in homogene Gruppen eingeteilt und mit Unterstützung von vier weiteren aktiven Vereinsspielern vier Stunden lang effektiv trainiert. Neben verschiedenen Übungen zur Steigerung der Kondition wurde auch an den spielerischen und technischen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen gefeilt. Spannend war die Aktion auch für die kleinsten Mitglieder des Vereins. Die Siebenjährigen wurden mit spielerischen Übungen gesondert trainiert. Die aufwendige Veranstaltung kam bei den Eltern und den Kindern sehr gut an. Auch den Betreuern hat es viel Spaß gemacht.

Der Vorstand des TC Dauchingen ist sich sicher, dass die Kinder und Jugendlichen in der heutigen Zeit nur als ein fester Bestandteil einer sozialen Gemeinschaft für den Tennissport und somit auch für einen Sportverein nachhaltig zu begeistern sind. Aus diesem Grund legt der Verein neben seinem harmonischen Gesamtkonzept auch großen Wert auf eine gute und professionelle Jugendarbeit. Hierzu zählen beim Dauchinger Tennisclub neben der Leistungsorientierung auch wichtige Schlüsselqualifikationen, wie Teamfähigkeit und Kritikfähigkeit. "Investiert man nicht konsequent in den eigenen Nachwuchs, kann ein schuldenfreier Verein mit einer schönen Tennisanlage schnell zu einem Auslaufmodell werden", sagte Vorsitzender Robert Mang. Das Sondertraining wurde mit einem gemeinsamen Spaghettiessen im Tennisstüble gebührend beendet. Alle Beteiligten waren sich einig: Die Veranstaltung muss im nächsten Jahr erneut stattfinden.