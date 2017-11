Dauchingen Vom Schwarzwald bis zu den Alpen

Seit vielen Jahren gestaltet Heinz Holzer aus Dunningen besondere Krippen. Der begeisterte Krippenbauer folgt dabei der Tradition, wie sie vom Schwarzwald bis in den Alpenraum verbreitet ist. Dabei wird besonders auf Details und regionale Besonderheiten großen Wert gelegt, was den Krippen erst ihre Natürlichkeit und Lebendigkeit gibt. Anregungen dafür trägt Heinz Holzer das ganze Jahr über zusammen, um sie dann für seine Neuschöpfungen zu verwenden. Er stellt alle Beigaben, außer den Figuren, selbst her. Wenn auch das eigentliche Thema immer das Gleiche ist, so lässt er die Betrachter durch die Nähe zur Realität in immer wieder neue Landschaften eintauchen. Mit viel Geschick, Geduld und Fantasie versetzt er die bedeutungsvolle Geschichte um Christi Geburt in die lokale vertraute Umgebung.

Als Gegensatz dazu befindet sich in einer Vitrine des Cafés eine neapolitanische Krippe, die nach strengen Regeln als Landschaftskrippe gestaltet wurde. Die Figuren und alle Bauteile sind aus Keramik und handbemalt. Diese Ausstellung stammt aus dem Fundus des Museums und wird jedes Jahr neu aufgebaut. Im Museumscafe werden die Besucher zudem mit selbst gebackenem Kuchen verwöhnt. Zur Freude des Museumsteams ist nun auch der Umbau des Schlafzimmers im zweiten Obergeschoss abgeschlossen, so dass die Feuertreppe im Notfall benutzt werden kann.

Doch im Heimatmuseum gibt es noch viel mehr zu bestaunen. Wer sich Zeit nimmt und die auf fünf Etagen auf insgesamt 580 Quadratmeter verteilte Ausstellung genau unter die Lupe nimmt, der erlebt eine spannende Zeitreise durch die Vergangenheit. Das Museumsteam hat eindrucksvoll aufgearbeitet, wie frühere Generationen gelebt haben. Beleuchtet werden dabei vor allem die Bereiche Familie, Arbeit, Haushalt, Wohnen, Landwirtschaft, Technik und Handwerk. Ein besonderes "Schmankerl" sind aktuell auch die gezeigten Miniaturautos aus den 50er, 60er und 70er Jahren.